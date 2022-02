Atelier ludique « Chouette, tu viens jouer ? » Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris.

Atelier ludique « Chouette, tu viens jouer ? »

Paris Expo Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 09:30

Que sais-tu sur la forêt ? Quel animal de la forêt es-tu ? Connais-tu bien la forêt et ses habitants ? ### Viens jouer avec nous pour en savoir plus sur la forêt et sa biodiversité ! **Rendez-vous sur le stand de la filière forêt-bois (Hall 4 – Allée B – Stand 52) le vendredi 4 mars de 9h30 à 12h** et viens découvrir les mystères de la forêt et de ses habitants autour de jeux ludiques et pédagogiques. Cette animation est destinée principalement aux enfants. Cette animation est proposée par PEFC, le gardien de l’équilibre forestier. PEFC certifie la gestion durable des forêts et rassemble autour d’une vision multifonctionnelle et équilibrée de la forêt dans 55 pays à travers le monde. Depuis 20 ans, PEFC France favorise l’équilibre entre les dimensions environnementales, sociétales et économiques de la forêt grâce à des garanties de pratiques durables

Entrée libre

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T09:30:00 2022-03-04T12:00:00