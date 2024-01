Atelier ludique autour des dictons et proverbes francophones (Rencontres Culture et Solidarité 2024) CHRS Poterne des peupliers Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Réservation via le site de Bibliocité

Dans le cadre des Rencontres Culture et Solidarité, dont la 7e édition est consacrée à « L’Humour à travers le temps », la future médiathèque Virginia Woolf (13e arr.) vous invite à participer à un atelier-jeu organisé par le magazine Baïka autour de dictons et proverbes issus des différents pays de la francophonie.

Le but de cet atelier est de prendre connaissance de ces dictons/proverbes, d’essayer d’en trouver la définition puis, à travers un Pictionary, de tenter de les mettre en image de la maniène la plus intuitive possible !

Par exemple… :

que signifie « glisser pour quelqu’un » au Cameroun ?

au Cameroun ? … « passer la nuit sur la corde à linge » au Québec ?

au Québec ? … « cadonner » au Tchad ?

au Tchad ? … « camembérer » au Sénégal ?

Venez le découvrir en explorant tous les pays du monde où l’on parle français en compagnie d’une animatrice du magazine Baïka !

Les Rencontres Culture et Solidarité

Les Rencontres Culture et Solidarité sont organisées par le Pôle Rosa Luxemburg (qui accueille des personnes en situation de grande exclusion dans ses quatre centres), les bibliothèques et le conservatoire du 13e arrondissement. Ces structures se sont organisées pour mettre en place différentes animations autour du thème « L’Humour à travers le temps » qui est issu d’un vote des résidents des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Au programme une diversité de propositions gratuites à partager toujours dans un esprit d’échange et de convivialité : un ciné-concert, une murder party, des jeux et ateliers, une représentation théâtrale et d’autres encore !

CHRS Poterne des peupliers 8-10 Rue de Ste Hélène 75013 Paris

Contact : +33144788050 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://bibliocite.fr/evenements/

Hélène Aldeguer Francophonie