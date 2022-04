Atelier ludique “Apprentis artistes” Bibliothèque Universitaire d’Orsay, 12 mai 2022, Orsay.

Atelier ludique “Apprentis artistes”

Bibliothèque Universitaire d’Orsay, le jeudi 12 mai à 16:00

Atelier d’une heure trente : “À votre tour d’être un apprenti ! Faites la copie d’un tableau avec votre plus belle technique.” Cet atelier s’articule autour de l’exposition itinérante du Louvre “Figures d’artiste” présente jusqu’au 28 juin 2022 à la bibliothèque universitaire Orsay. L’exposition porte sur la figure de l’artiste, son émergence et sa reconnaissance à travers le temps, grâce à des reproductions d’œuvres du Louvre et une scénographie assurée par le musée. Elle est visible dans le hall de la BU Orsay, au bâtiment 407, durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque. Des visites guidées sont proposées le mardi à 11h et le mercredi à 16h30. Sur demande, des visites guidées pour des groupes peuvent être organisées en adaptant les horaires. L’accès à l’exposition et aux visites guidées est gratuit. Entre fin mars et juin, plusieurs temps forts sont organisés par les équipes du Louvre et vous sont proposés à 16h au bâtiment 407 : Le 12 mai : Atelier ludique “Apprentis artistes” Le 19 mai : Atelier “Du pixel au portrait” Le 2 juin : café-conversation “Homme/Femme: mode d’emploi” Inscription : [[https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/2ap1ez](https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/2ap1ez)](https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/2ap1ez)

Inscription

Autour de l’exposition du Louvre “Figures d’artiste”

Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bâtiment 407 – rue du Doyen Georges Poitou – Orsay Orsay Corbeville Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T16:00:00 2022-05-12T17:30:00