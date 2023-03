L’atelier de céramique Lucile Bolot invite Léa Bordier (vannerie) et Véronique (couture) Atelier Lucile Bolot Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

L’atelier de céramique Lucile Bolot invite Léa Bordier (vannerie) et Véronique (couture) Atelier Lucile Bolot, 1 avril 2023, Versailles. L’atelier de céramique Lucile Bolot invite Léa Bordier (vannerie) et Véronique (couture) 1 et 2 avril Atelier Lucile Bolot Vernissage le jeudi 30 mars de 17h à 21h, avec le peintre Didier Bonnot présent, avec lequel je présente ma nouvelle collection.

Week-end du 1 et 2 avril : l’atelier de Lucile Bolot sera ouvert de 11h à 19h avec des démonstrations de céramique, vannerie et couture.

Lucile Bolot présentera la nouvelle collaboration avec le peintre Didier Bonnot, une collection en grès et une association de céramique et cuir.

Elle fera quelques démonstrations de tournage et expliquera un travail de recherches d’argiles et d’émaux.

Il y aura également une nouvelle collaboration entre Lucile Bolot, céramique et Léa Bordier, vannerie.

Léa Bordier fera des démonstrations pour expliquer la fabrication d’une vannerie et les différences entre les différentes fibres végétales qu’elle utilise.

Véronique fera des démonstrations de couture avec une machine ancienne qu’elle a restauré. Elle emploie souvent des tissus de récupération.

En vente sur place, la production de chacune !

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Céramique vannerie Lucile Léa Véronique

Atelier Lucile Bolot
41 rue d'anjou versailles
Versailles 78000 Saint-Louis
Yvelines
Île-de-France

