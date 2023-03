Atelier Lucie Devoille – Vannerie d’osier Atelier Lucie Devoille, 1 avril 2023, Zutzendorf.

Atelier Lucie Devoille – Vannerie d’osier 1 et 2 avril Atelier Lucie Devoille

L’atelier de Lucie Devoille, designer et vannière sera ouvert au public durant le weekend du 1 et 2 avril de 10h à 18h. Vous y verrez des pièces traditionnelles ainsi que des créations originales.

Des ateliers d’initiation sont proposés le samedi et dimanche.

Informations ouverture atelier :

Samedi et dimanche de 10h à 18h

40a rue Hanau Lichtenberg 67330 Obermodern Zutzendorf

Entrée libre

Accessible en train depuis la gare d’Obermodern + 15 minutes de marche

Un atelier d’initiation à la vannerie d’osier est proposé.

Information atelier d’initiation :

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h

Prix 15€/personne (paiement sur place, espèce ou CB)

Durée de l’atelier 2h

Nombre de participants 10 max (inscription par mail ou téléphone)

Ouvert à tous à partir de 6 ans (les petits enfants doivent être accompagnés par un adulte)

Lucie DEVOILLE