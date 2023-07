Visite de l’atelier Luce SMITS Atelier LUCE SMITS Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Ouvert depuis 1979, l’atelier Luce SMITS vous ouvre ses portes afin de découvrir le métier de créateur textile et le travail autour du tissu. Spécialiste du manteau pour homme et également du travail sur mesure, Luce SMITS est aussi auteur de plusieurs ouvrages alliant art, littérature et textile : Les pulls marins de l’océan atlantique à la mer du nord ; Tricot et philosophie ; et prochainement Dix pièces de tricot en hommage aux tableaux d’Edward Hopper.

Ouvert depuis 1979, l'atelier Luce SMITS est créateur textile et spécialiste du manteau pour homme et également du travail sur mesure. Luce SMITS est aussi auteur de plusieurs ouvrages alliant art, littérature et textile : Les pulls marins de l'océan atlantique à la mer du nord ; Tricot et philosophie ; et prochainement Dix pièces de tricot en hommage aux tableaux d'Edward Hopper.

Visite de l'atelier Luce SMITS
Samedi 16 septembre, 10h30
Atelier LUCE SMITS
3 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-en-Laye
Entrée libre

