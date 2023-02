Dessin et dentelle aux fuseaux atelier louise – armel barraud Le Pré-Saint-Gervais Catégories d’Évènement: Le Pré-Saint-Gervais

Seine-Saint-Denis

Dessin et dentelle aux fuseaux atelier louise – armel barraud, 1 avril 2023, Le Pré-Saint-Gervais. Dessin et dentelle aux fuseaux 1 et 2 avril atelier louise – armel barraud Le métal offre une grande liberté et permet l’apparition des ombres. atelier louise – armel barraud 4 place severine Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France Rencontre avec Armel Barraud Artiste et designer dentellière Les dentelles métalliques d’Armel Barraud empruntent aux dentelles traditionnelles la finesse de leurs traits, leurs jeux de transparence et le caractère « aérien » de leurs décors.

Le métal est un matériau brut, plus difficile à travailler que lin ou le coton. Il est froid, lisse, assez rigide, à l’inverse des fils traditionnels des dentellières.

Mais, pour l’artiste, le métal offre une plus grande liberté. Il est malléable, c’est-à dire qu’il conserve la forme qu’on lui imprime. Il permet donc de « dessiner en volume ». atelier découverte Venez croiser et entremêler des fils électriques et des motifs afin de créer une dentelle collective. Un atelier proposé par la dentellière, artiste et designer, Armel Barraud.

Sessions sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 armel barraud

Détails Catégories d’Évènement: Le Pré-Saint-Gervais, Seine-Saint-Denis Autres Lieu atelier louise - armel barraud Adresse 4 place severine Ville Le Pré-Saint-Gervais lieuville atelier louise - armel barraud Le Pré-Saint-Gervais Departement Seine-Saint-Denis

atelier louise - armel barraud Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pre-saint-gervais/

Dessin et dentelle aux fuseaux atelier louise – armel barraud 2023-04-01 was last modified: by Dessin et dentelle aux fuseaux atelier louise – armel barraud atelier louise - armel barraud 1 avril 2023 atelier louise - armel barraud Le Pré-Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais

Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis