Espace Teknica – Parc technologique de Soye, le mardi 17 mai à 11:00

### Atelier 8 // Levée de fonds : êtes-vous prêts ? Présentation des dispositifs SODERO Gestion / Néo Business / Novapuls **Mardi 17 mai 2022, 11h00-12h30. Espace Teknica, Parc technologique de Soye à Ploemeur** Un atelier animé par Stéphane Bouhier, Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire L’objectif de ces dispositifs est d’accompagner le décollage des pépites bretonnes. Jeunes entreprises innovantes cet atelier est fait pour vous ! Au programme des échanges : * Quel est le bon moment pour lever des fonds ? * Les 3 leviers de succès, les 3 axes d’accompagnement * La levée de fonds étape par étape * Ce que les banquiers et investisseurs scannent en priorité * Focus sur vos prévisionnels

Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles

Espace Teknica – Parc technologique de Soye 4 rue Galilée, 56270 Ploemeur Plœmeur Morbihan

2022-05-17T11:00:00 2022-05-17T12:30:00

