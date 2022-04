ATELIER Lorient Technopole n°7 – Analyse de cycle de vie et limites planétaires dans le nautisme Espace Teknica – Parc technologique de Soye Plœmeur Catégories d’évènement: Morbihan

Jeudi 28 avril 2022, Espace Teknica – Parc technologique de Soye, Ploemeur

### Atelier 7 // Analyse de cycle de vie et limites planétaires dans le nautisme ### Jeudi 28 avril 2022, 11h00-12h30. Espace Teknica, Parc technologique de Soye à Ploemeur **Un atelier animé par Cécile Le Sausse, EXPLORE.Campus** Nous sommes les générations à porter le changement. Mais par où commencer ? L’analyse de cycle de vie est un passage obligatoire pour une stratégie durable et résiliente en entreprise. En travaillant sur vos propres domaines, de manière ludique et pédagogue, découvrez cet outil et la notion de limites planétaires associée. Nous conclurons cet atelier en explorant les nouveaux possibles ensemble. Un atelier animé par Cécile Le Sausse, EXPLORE.Campus Espace Teknica – Parc technologique de Soye 4 rue Galilée, 56270 Ploemeur Plœmeur Morbihan

