visite guidée de l’atelier Lorenzi Samedi 16 septembre, 10h00 Atelier Lorenzi Entrée libre, sur réservation

Visite de l’atelier de fabrication ouvert en 1942, par la famille Lorenzi, qui installa sa première boutique « Atelier de moulage statuaire » à Paris, rue Racine. Rodin, Rainer, Maria Rilke, Klein, Dali ont utilisé son savoir-faire.

Visite par petits groupes de 10 personnes.

Atelier Lorenzi 60 avenue Laplace 9410 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France http://facebook.com/lorenzimoulage [{« type »: « phone », « value »: « 01.46.15.09.75 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-arcueil.fr »}] « Au sortir de la guerre franco-prussienne de 1871, Michel Lorenzi venu de Lucques en Toscane, alors que les parisiens avaient particulièrement soif d’embellissement et de beauté, il fonde sa boutique atelier de moulage statuaire à Paris rue Racine. La boutique de la rue Racine ne suffit bientôt plus, les Lorenzi en ouvrent une seconde boulevard du Montparnasse, puis un atelier de fabrication au 60 avenue Laplace à Arcueil en 1942. Rodin, Rainer Maria Rilke, les Giacometti, Klein, Dali ont utilisé le savoir-faire Lorenzi et font partie du patrimoine de notre Atelier, dans lequel nous éditons toujours des facsimile de grandes œuvres de la statuaire mondiale. » RER B Laplace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

