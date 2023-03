Découverte de la pose de feuille de cuivre à Ollioules Atelier l’Orée du bois 8 rue hoche 83190 OLLIOULES Ollioules Catégories d’Évènement: Ollioules

Découverte de la pose de feuille de cuivre à Ollioules Atelier l’Orée du bois 8 rue hoche 83190 OLLIOULES, 30 mars 2023, Ollioules. Découverte de la pose de feuille de cuivre à Ollioules 30 mars – 2 avril Atelier l’Orée du bois 8 rue hoche 83190 OLLIOULES Atelier découverte de la pose de feuille de cuivre dans l’atelier de Sara Patrinos à Ollioules, artisane d’art spécialisée dans la restauration de meubles, la marquetterie, la scupture sur bois et la dorure. Petit atelier découverte de 10 min sur de la manipulaton de la feuille de cuivre, que chaque participant pourra coller sur une petite aquarelle (format marque page ou mini carte) à l’aide de pochoir ou de différents outils pour appliquer la colle mixion. Chaque participant repartira avec sa petite création. Accessible à tous à partir de 6 ans (adultes et enfants). Atelier l’Orée du bois 8 rue hoche 83190 OLLIOULES 8 rue hoche 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0623791141 »}, {« type »: « link », « value »: « http://atelierloreedubois.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sarapatrinos@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T11:00:00+02:00 – 2023-03-30T17:00:00+02:00

Aquarelle rehaussée d'une lumière dorée (feuille de cuivre) – Sara PATRINOS

