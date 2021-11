Bagnolet Dalle La Noue Jean Lolive Bagnolet, Seine-Saint-Denis Atelier LoopLab – Recyclage du plastique Dalle La Noue Jean Lolive Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Dalle La Noue Jean Lolive, le samedi 20 novembre à 12:00

Le Looplab est un fablab itinérant de recyclage du plastique. Il permet aux usagers de transformer leurs propres déchets plastiques en petits objets grâce à 5 machines low-tech. Les usagers peuvent participer pour créer eux-même des objets à partir de ressources insoupçonnées

Format stand et ateliers d’une heure

Viens transformer tes déchets plastiques en objets recyclés : un frisbee, une raquette de ping-pong… Dalle La Noue Jean Lolive 43-45 Rue Charles Delescluze, 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T12:00:00 2021-11-20T17:00:00

