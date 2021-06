Cornebarrieu Maison du lien social Cornebarrieu, Haute-Garonne Atelier loisirs créatifs parents-enfants Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Atelier loisirs créatifs parents-enfants Maison du lien social, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Cornebarrieu. Atelier loisirs créatifs parents-enfants

Maison du lien social, le vendredi 9 juillet à 10:00

Lors de cet atelier, la Maison du Lien Social vous propose de découvrir l’art décoratif de la mosaïque dans lequel on utilise des fragments de pierre (marbre, granito), de pierres colorées, d’émail, de verre, ou encore de céramique, assemblés à l’aide de mastic ou d’enduit, pour former des motifs ou des figures. Sur inscription à la MLS au 05 61 07 10 72. _Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires._

Inscription auprès de la Maison du Lien Social

Un moment créatif à partager en famille. Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T12:00:00

