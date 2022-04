Atelier loisirs créatifs décorations de Pâques Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel

Atelier loisirs créatifs décorations de Pâques Ussel Ussel, 21 avril 2022, UsselUssel. Atelier loisirs créatifs décorations de Pâques 4 Rue du stade Ussel Ussel

2022-04-21 13:30:00 – 2022-04-21 15:30:00

Ussel Corrèze 4 Rue du stade Ussel Corrèze Ussel De 13h30 à 15h30

Gratuit sur inscription L’Atelier « Le sur Mesure » vous propose un atelier loisirs créatifs sur le thème des décorations de Pâques. De 13h30 à 15h30

Gratuit sur inscription 4 Rue du stade Ussel Ussel

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Ussel Autres Lieu Ussel Ussel Adresse 4 Rue du stade Ville UsselUssel lieuville 4 Rue du stade Ussel Ussel Departement Corrèze

Ussel Ussel UsselUssel Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usselussel/

Atelier loisirs créatifs décorations de Pâques Ussel Ussel 2022-04-21 was last modified: by Atelier loisirs créatifs décorations de Pâques Ussel Ussel Ussel Ussel 21 avril 2022 Corrèze Ussel

UsselUssel Corrèze