ATELIER loisirs créatifs Belleville-sur-Loire, samedi 10 février 2024.

ATELIER loisirs créatifs Belleville-sur-Loire Cher

Venez déguster et préparer vos pâtés de pâques. Prévoir un tablier et un torchon. Atelier de cuisine réservé aux adultes. Sur réservation , nombre de participants limité

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 16:50:00

fin : 2024-02-10 18:50:00

2 Route de Beaulieu

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire mediatheque@bellevillesurloire.fr

