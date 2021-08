Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Atelier Loisirs Créatifs à Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Atelier Loisirs Créatifs à Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains, 11 août 2021, Saint-Gervais-les-Bains. Atelier Loisirs Créatifs à Saint-Nicolas de Véroce 2021-08-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-11 17:00:00 17:00:00 Saint-Nicolas de Véroce Parking de la bibliothèque

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Vos enfants participeront à un atelier convivial en famille et repartiront avec leur bricolage du jour !! Premier atelier à 15h, deuxième atelier à 16h.

inscription au 04.50.47.76.08.

REPLI OFFICE DE TOURISME EN CAS DE PLUIE dernière mise à jour : 2021-08-04 par

