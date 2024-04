Atelier loisirs créatifs à la MJC MJC Jean-Paul Robin Naintré, samedi 13 avril 2024.

Atelier loisirs créatifs à la MJC Un atelier pour fêter le printemps, ouvert aux enfants dès 8 ans ! Samedi 13 avril, 10h00 MJC Jean-Paul Robin Sur inscription au 07 82 30 60 13 ou à mjc.naintre@orange.fr. Tarif : 5 € matériel fourni. Tarif spécial enfant adhérent MJC : 3 €.

La MJC organise un atelier loisirs créatifs qui célèbre le printemps, pour les enfants à partir de 8 ans, samedi 13 avril à 10h !

Le matériel est fourni et tout le monde repart avec sa création. Rendez-vous au rez-de-chaussée de la MJC (21 rue Henri Barbusse à Naintré).

Tarif = 5 € ; 3 € pour les enfants adhérents de la MJC.

Inscrivez votre enfant dès maintenant ! Contact : 07 82 30 60 13

atelier loisirs créatifs

MJC de Naintré