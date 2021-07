Atelier loges à papillons L’Ecole Buissonnière La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Nantes.

Atelier loges à papillons L’Ecole Buissonnière

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 22 juillet à 10:00

Marie-Laure a créé l’Ecole Buissonnière pour sensibiliser à la nature en ville et ailleurs ! Animation en 3 temps : Introduction participative et narrative sur les auxiliaires de jardin Jeu « Les photos de famille des papillons » pour découvrir les plantes hôtes des espèces communes locales et explorer le cycle de vie des papillons Bricolage à base de matériaux de récupération : . fabrication et décoration de loges à papillons . réalisation d’un bar à cocktail pour les attirer au jardin . confection de boules de compost et semis de plantes nourricières pour les chenilles et nectarifères pour les papillons

Ateliers enfants CSC Félix Thomas

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:00:00