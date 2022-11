Secrets d’Ateliers du Père-Noël 2022 Atelier LM Sellerie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Secrets d’Ateliers du Père-Noël 2022 Atelier LM Sellerie, 21 décembre 2022, Châtellerault. Secrets d’Ateliers du Père-Noël 2022 Mercredi 21 décembre, 15h00 Atelier LM Sellerie

13€ sur réservation

Atelier confection de bracelet en cuir à l’Atelier LM Sellerie Atelier LM Sellerie 39 Rue de la Maison neuve Antoigné, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Prenez le temps de … découvrir les secrets d’ateliers du Père-Noël à la Sellerie Atelier LM ! Venez remplir votre hotte avec de belles créations !

Laissez Marie, l’experte, vous apprendre à confectionner votre propre bracelet en cuir que vous pourrez ramener à la maison. Nous vous donnons rendez-vous 10 minutes avant la visite munis de vos billets (papiers ou numériques) envoyés par email à l’issue de votre inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-21T16:30:00+01:00 Atelier LM Sellerie

