[Atelier] Livre (ou)vert, 7 juillet 2022, .

[Atelier] Livre (ou)vert

2022-07-07 10:30:00 – 2022-07-07 12:00:00

Après une découverte de l’exposition des Livres pauvres et à l’aide de kaplas poétiques viens composer quelques vers et illustre-les avec des pigments et matériaux naturels des jardins de Ronsard. A partir de 8 ans

Jean-Christophe COUTAND

