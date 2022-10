Atelier livre gigogne avec l’illustratrice Junko Nakamura Fonds Patrimonial Heure joyeuse, 10 décembre 2022, Paris.

Le samedi 10 décembre 2022

de 16h00 à 17h30

. gratuit



Dans le cadre de l’exposition lire l’enfance avec les éditions MeMo, la médiathèque Françoise Sagan vous propose un atelier avec l’une des autrices et illustratrices de la maison d’édition MeMo, Junko Nakamura.

L’atelier livre gigogne a pour but la création d’un livre qui a des pages de plus en plus petites. En tournant les pages, on rentre dans le détail de l’histoire racontée par les images. Chaque page est une fenêtre, on découvre ce qui se cache derrière, et à la fin il y a une petite surprise !

Cet évènement fait partie de Lire l’enfance : Programmation en écho à l’exposition autour des éditions MeMo

Fonds Patrimonial Heure joyeuse 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : 01 53 24 69 70 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

