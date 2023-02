Atelier « livre animé en réalité augmentée » Bibliothèque Aimé Césaire, 5 avril 2023, Paris.

Le mercredi 05 avril 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Venez découvrir la magie de la réalité augmentée et profitez d’une lecture interactive, animée et sonore. De quoi s’émerveiller et s’amuser en lisant !

Le livre peut tout à fait se lire sans application. L’application ajoute un contenu sonore, visuel et interactif. Lorsque la tablette ou le smartphone passent au-dessus des pages, les décors et personnages prennent vie laissant place à de magnifiques illustrations animées. Des bruitages s’activent et le texte peut même être lu.

Un jeu en réalité augmentée est également accessible pendant toute la durée de Numok du 1er au 22 avril 2023, sous la forme d’un poster et d’une application (sur tablette) créé par des étudiants de l’Epsaa.

À partir de 7 ans.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Albin Michel Livre en réalité augmentée