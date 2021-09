Nantes Ateliers de Bitche Loire-Atlantique, Nantes Atelier live coding avec SuperCollider Ateliers de Bitche Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Billets disponible sur : www.weezevent.com/ateliers-supercollider-live-coding Tarif étudiant/précaire/adhérent : 15 euros Tarif normal : 20 euros Pour tous Venez apprendre le live coding en utilisant le logiciel libre supercollider avec Shelly Knotts et participez au AlgoNoiseOrchestra le 6 novembre 2021 ! L’atelier live coding avec SuperCollider prendra place le vendredi 5 novembre 2021 de 18h00 à 21h00 aux Ateliers de Bitche. SuperCollider est un environnement et un langage de programmation pour la synthèse audio en temps réel et la composition algorithmique. Il est disponible pour toutes les plateformes et distribué sous licence GPL. Sa particularité de permettre la modification de code à la volée en fait un des principaux langage de live coding. Ateliers de Bitche adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville http://www.ateliersdebitche.org http://apo33.org/

