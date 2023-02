Découverte d’un atelier traditionnel de bijouterie-joaillerie: portes ouvertes, démonstration, vente et initiation. Atelier Little Loksoya, 31 mars 2023, Mornant.

Découverte d’un atelier traditionnel de bijouterie-joaillerie: portes ouvertes, démonstration, vente et initiation. 31 mars – 2 avril Atelier Little Loksoya

L’étincelle de la passion a jailli au hasard d’un voyage à Bruxelles où un heureux concours de circonstance m’a amené à découvrir l’art ancestral des bijoutiers Touareg. Savourant un thé à la menthe assise dans un carré de sable, au son du marteau et de l’enclume, je me suis laissée transporter au cœur des dunes du Sahara. Alchimie du feu et d’une technique séculaire, la matière brute s’est transformée en bijou.

Ainsi est né mon rêve de créer. Point de départ d’un périple pour devenir bijoutière. Destination : Little Løksøya, atelier artisanal installé dans les monts du lyonnais et marque de bijoux singuliers depuis 2020.

En quête d’élégance et de finesse, je crée des pièces uniques, inspirées de voyages accomplis ou rêvés et de la diversité de la nature. D’abord esquisse crayonnée sur un coin de papier, puis schémas et étapes techniques, je transforme cette idée en un motif décliné en une collection originale de bijoux. Etiré, laminé, forgé, finement découpé et ajusté, soudé au chalumeau, le métal prend vie, qu’il s’agisse d’or, d’argent ou de laiton, accompagné parfois d’une pierre-gemme brute ou taillée. La matière dure et froide devient bijoux animés de ma passion, chargés de l’histoire de leur création, parés pour un nouveau voyage auprès de celui ou celle qui le portera.

Je vous propose à votre tour de plonger dans le métier fascinant d’artisan bijoutier en vous ouvrant les portes de mon atelier en ce weekend des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Portes ouvertes de l’atelier, à Mornant

Venez découvrir le savoir-faire traditionnel et les outils du bijoutier ; échanger avec moi sur la formation, les débouchées, les joies et les contraintes actuelles de ce métier ; observer les gestes minutieux et la passion qui changent le métal en un précieux bijou, découvrir les créations originales signées Little Løksøya.

L’atelier sera ouvert librement :

Vendredi 31 mars de 15h à 19h

Samedi 1 avril de 13h à 19h

Dimanche 2 avril de 13h à 19h

Initiations

Et pour aller plus loin, entrez dans la peau d’un artisan bijoutier pour expérimenter les techniques indispensables à ce métier telles que scier, forger, souder. Si le résultat vous plait, vous pourrez conserver le bijou que vous aurez créé, en laiton ou en argent.

Initiation individuelle d’une durée de 30 min

A partir de 12 ans en présence d’un adulte.

Participation de 5€ à 10€ pour la matière première si vous souhaitez conserver le bijou créé à l’atelier.

Sur RDV uniquement (contact par mail, téléphone ou Instagram) sur les créneaux suivants :

Vendredi 31 mars de 14h à 15h

Samedi 1 avril de 10h à 12h

Dimanche 2 avril de 10h à 12h

A bientôt chez Little Løksøya !

Atelier Little Loksoya 9 rue villeneuve 69440 mornant Mornant 69440 Rhône

