Paris Théâtre national de l'Opéra-Comique Paris Atelier Little io – Don Quichotte à travers tous les arts Théâtre national de l’Opéra-Comique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Little io – Don Quichotte à travers tous les arts Théâtre national de l’Opéra-Comique, 18 septembre 2021, Paris. Atelier Little io – Don Quichotte à travers tous les arts

le samedi 18 septembre à Théâtre national de l’Opéra-Comique

Little io propose aux familles de suivre Don Quichotte dans ses délires… Rêveur illuminé, Don Quichotte rêvait tout simplement de vivre dans un monde plus juste… En compagnie de Sancho Pança, Don Quichotte combat des moulins à vent, cherche sa belle Dulcinée, et vit des aventures rocambolesques ! Les enfants seront-ils assez fous – ou assez sages ?- pour chevaucher avec ce héros particulièrement attachant ? L’histoire de ce héros de la littérature universelle nous permet de voyager à travers les œuvres d’art qui s’en sont inspirées : musique, peinture, sculpture et cinéma ! L’atelier est ponctué de belles discussions, de jeux et de chansons !

Gratuit sur réservation

Little io propose aux familles de suivre Don Quichotte dans ses délires et dans les œuvres d’art qui s’en sont inspirées. L’atelier est ponctué de belles discussions, de jeux et de chansons ! Théâtre national de l’Opéra-Comique 1 place Boieldieu 75002 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre national de l'Opéra-Comique Adresse 1 place Boieldieu 75002 Paris Ville Paris lieuville Théâtre national de l'Opéra-Comique Paris