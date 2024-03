Atelier littéraire égalité filles-garçons Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne, mercredi 27 mars 2024.

Atelier littéraire égalité filles-garçons Événement à Gagnac Mercredi 27 mars, 17h00 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne

Prix de littérature jeunesse « Egalité fille/garçon »

Depuis la rentrée de janvier, dix enfants du centre de loisirs se retrouvent tous les lundis soir à la bibliothèque pour lire et débattre autour de quatre albums déjouant les stéréotypes de genre. Le mercredi 27 mars, les enfants se rendront à Colomiers accompagnés de leur bibliothécaire pour rencontrer d’autres groupes et voter pour l’ouvrage qui représente le mieux, selon elles et eux, la thématique de l’égalité entre filles et garçons. A l’issue du vote, les enfants présenteront une fresque historique des droits des femmes illustrée par leurs soins. Cette fresque sera exposée à la bibliothèque à partir du 28 mars.

Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie