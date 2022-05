Atelier lithothérapie

Atelier lithothérapie, 20 juin 2022, . Atelier lithothérapie

2022-06-20 13:30:00 – 2022-06-20 EUR 15 15 Apprendre à connaitre les pierres selon les centres d’énergie, leurs vertus liées à leur composition chimique, leur couleurs. Formation lithothérapie à 13h30. Sur réservation. Apprendre à connaitre les pierres selon les centres d’énergie, leurs vertus liées à leur composition chimique, leur couleurs. Formation lithothérapie à 13h30. Sur réservation. +33 6 63 67 24 12 Apprendre à connaitre les pierres selon les centres d’énergie, leurs vertus liées à leur composition chimique, leur couleurs. Formation lithothérapie à 13h30. Sur réservation. PX here dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville