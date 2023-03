Portes ouvertes à l’Atelier Lithops Atelier Lithops Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

Portes ouvertes à l’Atelier Lithops Atelier Lithops, 1 avril 2023, Morlaix. Portes ouvertes à l’Atelier Lithops 1 et 2 avril Atelier Lithops L’atelier Lithops est avant tout un atelier de production de céramiques artisanales. Mais, c’est aussi un espace de découverte de la pratique de la poterie, grâce à des cours hebdomadaires ou des séances d’initiation. Une boutique présentant le travail d’autres artisans d’art, ainsi que du matériel de poterie et modelage, est attenante à l’atelier. Les portes-ouvertes permettront de découvrir toutes les étapes de la fabrication d’une poterie artisanale : tournage, cuissons, décoration, émaillage. Des démonstrations de tournage seront proposées au cours de la journée. Atelier Lithops 18 rue de Brest 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@atelierlithops.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelier.lithops/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique poterie atelier lithops

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Atelier Lithops Adresse 18 rue de Brest 29600 Morlaix Ville Morlaix Departement Finistère Lieu Ville Atelier Lithops Morlaix

Atelier Lithops Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Portes ouvertes à l’Atelier Lithops Atelier Lithops 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes à l’Atelier Lithops Atelier Lithops Atelier Lithops 1 avril 2023 Atelier Lithops Morlaix morlaix

Morlaix Finistère