Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier lire et écrire des textes philosophiques – Exister Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier lire et écrire des textes philosophiques – Exister Espace Andrée Chedid, 14 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux. Atelier lire et écrire des textes philosophiques – Exister

du jeudi 14 octobre au jeudi 16 décembre à Espace Andrée Chedid

>>> EXISTER Jeudi 14 octobre >>> ÊTRE LIBRE Jeudi 18 novembre >>> ÊTRE JUSTE Jeudi 16 décembre

Entrée libre sur réservation

Atelier animé par Gérard Lurol, philosophe Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T19:30:00 2021-10-14T21:00:00;2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T21:00:00;2021-12-16T19:30:00 2021-12-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux