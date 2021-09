Nîmes Galerie Courbet Gard, Nîmes Atelier “Lire autrement” Galerie Courbet Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Galerie Courbet, le dimanche 19 septembre

Lire autrement, ou découvrir le braille avec la FAAF : des bénévoles vous expliqueront le principe du braille et comment ça marche ! Venez lire autrement ! Avec la fédération des aveugles et des amblyopes de France. Galerie Courbet 13 boulevard Amiral Courbet, 30020 Nimes Nîmes Triangle de la Gare Gard

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

