Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot, Saint-Cirq-Lapopie Atelier « Linogravure Végétale « , Pour les 8-12 Ans Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: Lot

Saint-Cirq-Lapopie

Atelier « Linogravure Végétale « , Pour les 8-12 Ans Saint-Cirq-Lapopie, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Cirq-Lapopie. Atelier « Linogravure Végétale « , Pour les 8-12 Ans 2021-07-22 15:00:00 – 2021-07-22 Place du Sombral Office de tourisme

Saint-Cirq-Lapopie Lot Limité à 15 participants, atelier pour les 8 -12 ans, (même tarif pour les adultes accompagnants qui souhaiteraient participer à l’atelier) Réservation obligatoire : 05 65 31 31 31 ou sur notre site www. cahorsvalleedulot.com Du dessin préparatoire à la gravure sur lino, pour aboutir à l’impression sur papier sous presse à rouleaux, venez-vous impressionner et libérer votre créativité en imitant ou en inventant des motifs végétaux qui ont inspiré les hommes depuis l’antiquité. => départ Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie. Limité à 15 participants, atelier pour les 8 -12 ans, (même tarif pour les adultes accompagnants qui souhaiteraient participer à l’atelier) Réservation obligatoire : 05 65 31 31 31 ou sur notre site www. cahorsvalleedulot.com dernière mise à jour : 2021-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Cirq-Lapopie Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Cirq-Lapopie Adresse Place du Sombral Office de tourisme Ville Saint-Cirq-Lapopie lieuville 44.46479#1.66899