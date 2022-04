Atelier Linogravure (Pour les adultes)

2022-04-29 – 2022-04-29 Venez découvrir la linogravure (technique de gravure sur plaque), dessinez et imprimez vos créations.

Plusieurs étapes sont nécessaires : le dessin, la gravure et l’encrage.

A la fin de l'atelier, vous repartez avec votre plaque gravée, ainsi que vos impressions monochromes sur papier. Ateliers animés par Myriam de l'association jeu déambule (Lien : https://www.jeudeambule.org/) Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque de Bergerac.

