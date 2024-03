Atelier linogravure Payzac, mardi 30 juillet 2024.

Atelier linogravure Payzac Dordogne

Création d’une gravure sur du linoléum et impression d’un poster et carte postale.

Pour petits et grands (à partir de 10 ans).

Tarif 16€

Création d’une gravure sur du linoléum et impression d’un poster et carte postale.

Pour petits et grands (à partir de 10 ans).

Tarif 16€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 14:30:00

fin : 2024-07-30

Papeterie de Vaux

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier linogravure Payzac a été mis à jour le 2024-03-19 par Isle-Auvézère