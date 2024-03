Atelier linogravure Payzac, jeudi 25 avril 2024.

Atelier linogravure Payzac Dordogne

Pour adultes et enfants à partir de 9 ans

Gravure sur plaque de linoléum et impressions

Durée 2h30/3h

Tarif 16€

Les jeudis 11,18 et 25 avril à 14h30 sur réservation 05 53 62 50 06

Pour adultes et enfants à partir de 9 ans

Gravure sur plaque de linoléum et impressions

Durée 2h30/3h

Tarif 16€

Les jeudis 11,18 et 25 avril à 14h30 sur réservation 05 53 62 50 06 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25

Papeteries de Vaux

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laformeronde@hotmail.fr

L’événement Atelier linogravure Payzac a été mis à jour le 2024-03-19 par Isle-Auvézère