Atelier linogravure Payzac Payzac Catégories d’évènement: Dordogne

Payzac

Atelier linogravure Payzac, 2 août 2022, Payzac. Atelier linogravure Payzac

2022-08-02 – 2022-08-02

Payzac Dordogne Payzac Création d’une gravure sur du linoléum + impression sur affiche et carte postale.

A partir de 10 ans, réservation obligatoire. 10€ Création d’une gravure sur du linoléum + impression sur affiche et carte postale.

A partir de 10 ans, réservation obligatoire. 10€ +33 5 53 62 50 06 Création d’une gravure sur du linoléum + impression sur affiche et carte postale.

A partir de 10 ans, réservation obligatoire. 10€ Pixabay

Payzac

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Payzac Autres Lieu Payzac Adresse Ville Payzac lieuville Payzac Departement Dordogne

Payzac Payzac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/payzac/

Atelier linogravure Payzac 2022-08-02 was last modified: by Atelier linogravure Payzac Payzac 2 août 2022 Dordogne Payzac

Payzac Dordogne