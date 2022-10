Atelier linogravure par Lucie Martineau Pompaire Pompaire Catégories d’évènement: Deux-Svres

Médiathèque de Pompaire Place Arthur Rimbaud Pompaire Deux-Svres Place Arthur Rimbaud Médiathèque de Pompaire

2022-11-19 10:30:00 – 2022-11-19 12:00:00

Place Arthur Rimbaud Médiathèque de Pompaire

Deux-Svres Pompaire EUR Lucie Martineau, conteuse et artiste plasticienne vous propose un atelier d’initiation à la linogravure (gravure sur du linoléum).

Pour inspirer les dessins, elle débute ce temps d’atelier par la lecture d’un conte.

Place Arthur Rimbaud Médiathèque de Pompaire Pompaire

