Médiathèque de la Vallée de Munster, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Audrey Abraham, artiste plasticienne, vous invite à vous initier à la technique de la linogravure en créant votre carte à message à l’aide de cette technique, du dessin à la gravure de la matrice puis son impression sur papier.

Places limitées, sur inscription

Médiathèque de la Vallée de Munster 1 cour de l'abbaye 68140 Munster

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:00:00

