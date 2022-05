Atelier linogravure Le Malesherbois Le Malesherbois Catégories d’évènement: 45330

Le Malesherbois

Atelier linogravure Le Malesherbois, 3 juin 2022, Le Malesherbois. Atelier linogravure Le Malesherbois

2022-06-03 14:00:00 – 2022-06-03 16:30:00

Le Malesherbois 45330 Réalisation d’une linogravure du dessin préparatoire jusqu’à l’impression.

L’accès aux expositions du musée est inclus lors de cet évènement.

Le 3 Juin à partir de 14h00 pour un durée de 2h30.

Le tarif est de 30€ par adulte et de 25€ pour les enfants, atelier pour les enfants à partir de 8 ans. Réalisation d’une linogravure Réalisation d’une linogravure du dessin préparatoire jusqu’à l’impression.

L’accès aux expositions du musée est inclus lors de cet évènement.

Le 3 Juin à partir de 14h00 pour un durée de 2h30.

Le tarif est de 30€ par adulte et de 25€ pour les enfants, atelier pour les enfants à partir de 8 ans. Le Malesherbois

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 45330, Le Malesherbois Autres Lieu Le Malesherbois Adresse Ville Le Malesherbois lieuville Le Malesherbois Departement 45330

Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-malesherbois/

Atelier linogravure Le Malesherbois 2022-06-03 was last modified: by Atelier linogravure Le Malesherbois Le Malesherbois 3 juin 2022 45330 Le Malesherbois

Le Malesherbois 45330