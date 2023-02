Atelier Linogravure Le Delta Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Dole L’atelier de 2h vous permettra de vous initier à la linogravure en découvrant les différentes étapes de cette technique : le dessin, la gravure, l’encrage puis l’impression, tout ça dans un cadre cosy et chaleureux. Ce qui est compris dans l’atelier :

– 2h d’atelier en petit groupe de 10 personnes max ;

– le prêt du matériel ;

– vous repartez avec votre plaque gravée et vos trois impressions sur papier d’art ; paulouppo.art@gmail.com Le Delta 25 Grande Rue Dole

