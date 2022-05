Atelier linguistique Montréal, 1 juin 2022, Montréal.

Atelier linguistique La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal

2022-06-01 – 2022-06-01 La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré

Montréal Yonne Montréal

La langue est ce qui nous relie toutes et tous. C’est notre bien commun, notre identité profonde. C’est pourquoi nous y sommes très attachés, parfois de façon inconsciente ou irrationnelle.

Linguiste diplômé, enseignant, ex-lexicographe au CNRS, Sébastien HATON vous propose un atelier de discussions, d’échange et de découverte autour de la langue et du langage.

Il vous fera partager sa passion pour les mots et vous donnera un éclairage linguistique.

contact@la-maison-hirondelle.com +33 9 51 33 63 19 http://la-maison-hirondelle.com/index.php

