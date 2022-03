Atelier lingette lavable Rioz Rioz Catégories d’évènement: Haute-Saône

Rioz

Atelier lingette lavable Rioz, 16 mars 2022, Rioz. Atelier lingette lavable La Cabane Artcréa 22 rue de l’église Rioz

2022-03-16 – 2022-03-16 La Cabane Artcréa 22 rue de l’église

Rioz Haute-Saône EUR 15 15 Atelier lingette lavable, mercredi 16 mars de 16h à 18h à la Cabane Artcréa à Rioz.

15€/personne, minimum 2 personnes, inscription à la boutique 09 85 03 25 44. +33 9 85 03 25 44 Atelier lingette lavable, mercredi 16 mars de 16h à 18h à la Cabane Artcréa à Rioz.

15€/personne, minimum 2 personnes, inscription à la boutique 09 85 03 25 44. La Cabane Artcréa 22 rue de l’église Rioz

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Rioz Autres Lieu Rioz Adresse La Cabane Artcréa 22 rue de l'église Ville Rioz lieuville La Cabane Artcréa 22 rue de l'église Rioz Departement Haute-Saône

Rioz Rioz Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rioz/

Atelier lingette lavable Rioz 2022-03-16 was last modified: by Atelier lingette lavable Rioz Rioz 16 mars 2022 Haute-Saône Rioz

Rioz Haute-Saône