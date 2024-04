" title="Atelier limonades et sirops France" alt="Atelier limonades et sirops France" />

Atelier limonades et sirops France, mercredi 31 juillet 2024.

Atelier limonades et sirops Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales ! Mercredi 31 juillet, 15h00 France 9,50 € plein tarif / 8,50 € tarif réduit et PASS Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, carte Cézam.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-31T15:00:00+02:00 – 2024-07-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-07-31T15:00:00+02:00 – 2024-07-31T17:00:00+02:00

C’est l’heure du rafraîchissement ! Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales ! Une découverte originale, colorée et gustative des saveurs du jardin. Nous vous donnerons le secret de fabrication du célèbre Cami-Cola ! Pour emmener une création du jour, apportez 1 bouteille en verre. Sur réservation / A partir de 6 ans / Billetterie ouverte à partir du lundi 11 mars 2024

France France [{« type »: « email », « value »: « contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 498 498 »}]

Limonades Sirops