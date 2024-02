ATELIER LIMONADES ET SIROPS AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé Chemillé-en-Anjou, mercredi 31 juillet 2024.

C’est l’heure du rafraîchissement ! Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales ! Une découverte originale, colorée et gustative des saveurs du jardin. Nous vous donnerons le secret de fabrication du célèbre Cami-Cola ! Pour emmener une création du jour, apportez 1 bouteille en verre.

Sur réservation A partir de 6 ans / Billetterie ouverte à partir du lundi 11 mars 2024 EUR.

Début : 2024-07-31 15:00:00

fin : 2024-07-31 17:00:00

Chemillé 1 rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

