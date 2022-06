ATELIER LIMONADES ET SIROPS AU JARDIN CAMIFOLIA

ATELIER LIMONADES ET SIROPS AU JARDIN CAMIFOLIA, 3 août 2022, . ATELIER LIMONADES ET SIROPS AU JARDIN CAMIFOLIA

2022-08-03 – 2022-08-03 C’est l’heure du rafraîchissement ! Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales ! Une découverte originale, colorée et gustative des saveurs du jardin. Et pour repartir avec une création du jour, apportez votre bouteille.

Sur réservation – A partir de 6 ans Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales ! C’est l’heure du rafraîchissement ! Venez en famille ou entre amis préparer des limonades et sirops à base de plantes pour aromatiser vos boissons estivales ! Une découverte originale, colorée et gustative des saveurs du jardin. Et pour repartir avec une création du jour, apportez votre bouteille.

Sur réservation – A partir de 6 ans dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville