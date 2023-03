MÉTAL DANS TOUS CES ÉTATS Atelier Limeil-Brévannes Catégories d’Évènement: Limeil-Brévannes

MÉTAL DANS TOUS CES ÉTATS Atelier, 1 avril 2023, Limeil-Brévannes. MÉTAL DANS TOUS CES ÉTATS 1 et 2 avril Atelier Je repense à ces moments d’enfance passés à regarder l’établi de mon arrière grand père ou s’étalait un amas hétéroclites de vieux outils et pièces de métaux aux coloris diverses.

Sans doute, est-ce le départ d’un processus créatif qui mélangeant mon intérêt pour la musique et la bande dessinée ainsi que l’acquisition d’un savoir faire, m’amène à vous présenter mes créations.

Je vous propose une visite de l’atelier avec une présentation des créations sur 3 espaces distincts : Travail uniquement sur le métal

Univers sur l’assemblage de métaux de récupération

Je vous propose une visite de l'atelier avec une présentation des créations sur 3 espaces distincts : Travail uniquement sur le métal

Univers sur l'assemblage de métaux de récupération

Petites séries

Atelier 18 bis rue Henri Barbusse 94450 Limeil Brévannes

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 sculpture métal LE CHEVAL TAUREAU

