ATELIER LILO CAP’S La Remise à Patache Préfailles, mardi 23 avril 2024.

ATELIER LILO CAP’S La Remise à Patache Préfailles Loire-Atlantique

Atelier lilo cap’s offrir une seconde vie aux capsules de café.

Parce que le gaspillage et l’anti-gâchis sont de plus en plus importants dans notre quotidien, la Vague Éco-Créative vous propose une réalisation axée sur le recyclage de capsules de café.

Une capsule de café = plusieurs objets à imaginer et à réaliser

décoration

porte-clés

collier

bague

boucles d’oreilles…..

Cet atelier permet de varier les styles et les couleurs selon ses envies. C’est l’occasion idéale pour créer des objets de décoration originaux et écologiques.

On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

Rejoins vite Lydie de la Vague Éco-Créative et amuse-toi à transformer les capsules de cafés pour leur donner une seconde vie.

Bon à savoir

Pas besoin d’apporter des choses car le matériel est fourni.

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 16:00:00

La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

L’événement ATELIER LILO CAP’S Préfailles a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire