Centre socio culturel Mix'city de Lagny-sur-Marne, le jeudi 22 juillet à 15:30

Certaines histoires n'ont pas de fin ! C'est le cas de celle de Scrappy, un petit singe qui souhaite quitter son île. Pour cela, Scrappy a besoin de l'aide des enfants afin de comprendre comment fabriquer un bateau, et donc pouvoir terminer l'histoire ! Cet atelier centré autour de la manipulation met les enfants en position d'expérimentateurs, éveille en eux une première compréhension du phénomène de flottaison tout en leur faisant travailler leur motricité fine.

2021-07-22T15:30:00 2021-07-22T16:30:00

