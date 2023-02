Atelier Lightpainting – photographie créative Association Demain Nos Enfants Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier Lightpainting – photographie créative Association Demain Nos Enfants, 22 février 2023, Paris. Le mercredi 22 février 2023

de 18h00 à 22h30

. payant Merci de réserver votre place pour une meilleure organisation. Venez participer à un atelier photo créatif pour découvrir la photographie sous un autre angle en utilisant la technique de la pose longue couplée à des mouvements de lumière artificielle. Demain Nos Enfants vous donne rendez-vous le mercredi 22 février dès 18h00 dans son studio photo au 176 rue Pelleport Paris 20 pour un atelier LightPainting. Vous ne savez pas encore ce que cela signifie et comment ça se matérialise ? C’est le but de cet atelier : vous faire découvrir comment on peut s’amuser avec la lumière artificielle et la pose longue de l’appareil pour donner des images surprenantes, créatives et atypiques. Que vous soyez étudiant.e, salarié.e, en recherche d’emploi ou tout simplement curieux.se des techniques photo, alors prenez place ! Réservation et règlement en ligne sur HelloAsso. Association Demain Nos Enfants 176 rue Pelleport 75020 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/demain-nos-enfants/evenements/atelier-lightpainting-photographie-creative

Demain Nos Enfants Demain nos enfants – atelier Light painting

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Association Demain Nos Enfants Adresse 176 rue Pelleport Ville Paris lieuville Association Demain Nos Enfants Paris Departement Paris

Association Demain Nos Enfants Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Lightpainting – photographie créative Association Demain Nos Enfants 2023-02-22 was last modified: by Atelier Lightpainting – photographie créative Association Demain Nos Enfants Association Demain Nos Enfants 22 février 2023 Association Demain Nos Enfants Paris Paris

Paris Paris