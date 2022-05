Atelier LIGHTPAINTING Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 14 mai 2022 20:30, Saint-Riquier.

Nuit des musées Atelier LIGHTPAINTING Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Samedi 14 mai, 20h30 Entrée libre et gratuite

A la tombée de la nuit, venez participer à un atelier photo presque magique.

Le lightpainting c’est plutôt simple. Nous avons besoin d’une source lumineuse (lumière de téléphone, lampe torche…) et d’un appareil photo (ou d’un smartphone).

L’idée est de dessiner dans les airs avec pour pinceau, la lumière ! Grâce à la photo, l’oeuvre sera immortalisée !

Sur les pentes de la vallée de la Somme se dresse une majestueuse abbaye de près de 1400 ans d’histoire. Propriété du Conseil départemental de la Somme depuis 1972, elle accueille aujourd’hui un centre culturel qui a pour vocation d’être un point de convergence des disciplines et de promouvoir la création contemporaine, tous secteurs artistiques confondus.

L’équipe du centre propose également une saison culturelle de spectacles riche et variée. Concerts, théatre, One Man Show, évènements culturels, et bien d’autres activités liées au monde du spectacle.

http://www.abbaye-saint-riquier.fr/

On the slopes of the Somme Valley stands a majestic abbey of nearly 1400 years of history. Owned by the Conseil départemental de la Somme since 1972, it is now home to a cultural centre whose vocation is to be a point of convergence of disciplines and to promote contemporary creation, all artistic sectors combined. The centre team also offers a rich and varied cultural season of shows. Concerts, theaters, One Man Show, cultural events, and many other activities related to the performing world.

El lightpainting es bastante simple. Necesitamos una fuente de luz (luz del teléfono, linterna…) y una cámara (o un teléfono inteligente). ¡La idea es dibujar en el aire con el pincel, la luz! ¡Gracias a la foto, la obra será inmortalizada!

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 20:30

