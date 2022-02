Atelier light painting Médiathèque Jules Verne Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Atelier « Light painting » Écrire dans la nuit avec de la lumière… c’est une pratique ludique qui permet de réaliser des photographies originales et inédites à l’aide de sources lumineuses. _**Apporter une clé USB**_

Gratuit sur inscription

Atelier proposé dans le cadre de la science se livre avec un animateur de l’Espace Mendès France Médiathèque Jules Verne 19, rue du Général de Gaulle 86350 Usson du Poitou Usson-du-Poitou Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T15:30:00;2022-04-26T16:00:00 2022-04-26T17:00:00

